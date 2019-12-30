Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций

МИД внес в Госдуму законопроект о выдаче таким специалистам служебных паспортов.

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что российские IT-специалисты два года не могут начать свою работу в США. Об этом сообщает ТАСС.

Дело в том, что США не выдает IT-специалистам визы в страну. Программисты должны были работать в российском посольстве в Америке. По данным МИД РФ, в течении уже двух лет в представительстве Росии не могут запустить компьютерную сеть и системы безопасности.

"Компьютеры туда поставлены, просто специалистам не дают получить визы", — сказано в сообщении.

Известно, что МИД уже внес в Госдуму законопроект о выдаче российским IT-специалистам служебные паспорта.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдуме заявили, что теплую зиму в Россию принесло климатическое оружие США.