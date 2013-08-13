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Названы условия энергонезависимости Украины
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Названы условия энергонезависимости Украины

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Юрий Витренко назвал условия, которые улучшат энергетическую отрасль на Украине.

Названы условия энергонезависимости Украины. Об этом местным журналистам в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. Представитель бизнеса полагает, что Киеву следует увеличить собственную добычу голубого топлива на пять млрд кубометров ежегодно. В этом случае показатель составит 25 миллиардов кубометров газа в год. Также специалист призвал страну к снижению неэффективного потребления энергетических ресурсов.

Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости, то есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах.

Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Напомним, что сейчас Киев добывает ежегодно до 20 млрд кубометров газа, а потребляет  - порядка 29,8 млрд кубометров. Ранее Витренко посетовал коллега оказать на российский "Газпром" максимальное давление. Он также не исключил, что против компании будут поданы новые судебные иски.

Фото: Pixabay.com

Теги: нафтогаз, энергетика, юрий витренко
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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