Названы употребляемые редкие слова из разных регионов РФ

Всего было проанализировано 11 миллиардов словоупотреблений.

Исследователи сервиса "Яндекс.Дзен" совместно с учеными Института русского языка имени В.В. Виноградова составили список слов, которые используются исключительно в ряде регионов РФ.

Исследование было опубликовано 6 июня – в День русского языка. Работа проходила в течение двух лет. Эксперты изучали комментарии пользователей "Дзена", которые проживают в различных регионах России. Им удалось отобрать наиболее интересные и редкие слова.

Так, например, москвичи и жители Московской области используют в качестве обозначения заведения общественного питания слово "едальня", а торговую точку называют "корнер".

Автолюбители Якутии называют "жульками" автомобили марки "Жигули", а вездеходы зовут "каракатами" в Архангельской, Вологодской областях и в республике Коми.

Всего были изучены статьи и комментарии шести миллионов пользователей из всех субъектов РФ, в общей сложности проанализировано 11 миллиардов словоупотреблений.

Ранее астронавт признался, что перед полетом на "Союзе" ему нелегко дался русский язык.

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