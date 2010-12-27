Каждый пятый россиянин привозит из-за границы лишние килограммы

16% россиян привозят лишние килограммы из любой страны, где действует система "все включено".

Почти половина россиян не полнеет во время поездок за границу, а вот каждый пятый турист привозит лишние килограммы после отдыха по системе "все включено". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туту.ру.

В опросе сервиса участвовали две тысячи человек. На основании их ответов удалось выяснить, поездки в какие страны добавляют килограммы. Около 20% респондентов отметили, что никак не ограничивают себя в еде и не набирают вес, еще 17% опрошенных даже во время отдыха питаются правильно и не позволяют себе лишнего.

А вот 16% россиян привозят лишние килограммы из любой страны, где действует система "все включено". На первом месте стран, которые "полнят" оказалась Турция (15%), на втором месте российские курорты (12%), меньше всего полнят" поездки в страны ближнего (7%) и дальнего зарубежья (4%).

Ранее самым дорогим курортом России стала Анапа.

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