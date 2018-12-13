Назван самый дорогой курорт России

Им стал город Анапа.

Эксперты составили рейтинг самых дорогих и самых дешевых вариантов отдыха в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, самым дорогим российским курортом 2019 года стала Анапа, где средний чек за тур составляет — 70 тысяч рублей. Также среди дорогих курортов — Евпатория, Саки, Ялта и Песчаное.

Самым бюджетным курортом для отдыха назван отпуск в Симеизе. Так, турист отдаст за 5 ночей 5893 рубля.Кроме того, среди дешевых курортов оказалась Красная Поляна, гдк ткрист в среднем оставит 24 тысячи рублей.

Эксперты отметили, что в целом стоимость среднего чека за туры на российские курорты снизилась с 42 до 39 тысяч рублей.

Видео:Piter.TV