Названы сроки поставок новейшей ракеты "Бронебойщик" в армию РФ

"Техмаш" готовится к серийному производству авиационных ракет.

Названы сроки поставок новейшей ракеты "Бронебойщик" в вооруженные силы России. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш". Александр Кочкин объяснил, что заказчик в лице Минобороны России получит авиационные ракеты в 2021 году.

Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации Александр Кочкин, исполнительный директор "Техмаша"

Эксперт надеется, что в 2020 году компании-разработчику удастся урегулировать все вопросы, связанные с изготовлением оружия. В ближайшее время стороны начнут подготавливать документы о принятии ракет на вооружение. Уже со следующего года "Техмаш" начнет серийное производство.

Напомним, что государственные испытания "Бронебойщика" завершились в 2019 году. По результатам тестов заказчик уточнил отдельные требования в техническом задании.

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