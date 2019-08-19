Британские ученые назвали шесть признаков зависимости от игр

Ученые заявили, что компьютерная зависимость очень схожа с алкогольной и наркотической.

Британские ученые из Королевского колледжа психиатров назвали шесть признаков зависимости от азартных игр. Специалисты отметили, что игровая зависимость очень схожа с алкогольной и наркотической, и от нее сложно избавиться самостоятельно. Однако близкие люди могут вмешаться и помочь больному избавиться от проблемы.

Первым, на что стоит обратить внимание, является пониженная самооценка. Также настораживающими признаками могут быть депрессивные состояния, тревожность, плохой сон, злоупотребление алкоголем и другие расстройства на фоне стресса.

По мнению ученых, наибольшую опасность представляют азартные игры в сети. Они регулируются на законодательном уровне и отличаются быстротой игрового процесса.

Согласно статистике за 2019 год, только в Великобритании за помощью к специалистам обратились 335 человек с игровой зависимостью в возрасте от 19 до 30 лет.

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Видео: YouTube / mspipeline05