Владимир Гурцевич объяснил какие вирусы влияют на злокачественные образования.

Названы семь вирусов, способных вызвать рак. Об этом в интервью журналистам "АиФ" рассказал доктор медицинских наук Владимир Гурцевич. Специалист представляет НМИЦ онкологии имени Блохина. Он уточнил, что зачастую вирусы являются сожителями с человеческим организмом, поэтому присутствуют у большинства людей. Однако при определенных условиях они могут довести до онкологии.

По данным специалиста, вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени, а вирус Эпштейна-Барр — лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы и рак носоглотки. Отдельные типы вирусов папилломы человека сказываются на возникновении рака шейки матки, рта или глотки. А герпес восьмого типа способен сформировать саркому Капоши и несколько видов лимфом. Т-лимфотропный вирус человека влияет на развитие Т-клеточного лейкоза и Т-клеточной лимфомы, а полиомавирус клеток Меркеля на появление саркомы Меркеля.

Медик напомнил, что злокачественная опухоль может появиться не сразу после того, как вирус проникнет в организм. Латентный период может длиться от 3-5 до 15-20 лет.

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Фото: Piter.tv