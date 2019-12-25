Роскачество назвало самые эффективные защитные маски

Отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов, при этом некоторые многоразовые маски, изготовленные не из ткани, ничем не хуже одноразовых. К таким выводам пришло Роскачество после исследования.
Роскачество совместно с Федеральным медико-биологическим агентством исследовало одноразовые и многоразовые маски, респираторы FFP2. Проверке подверглись 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, пять – в Китае.
В ходе эксперимента удалось выяснить, что все маски пропускают вирусы и ни одна из них не дает 100% защиты. Лучший результат показала нетканевая маска.
Не пропускают бактерии маски только четырех торговых марок, остальные - пропускают один или несколько их типов. Исследования проводились с семью микроорганизмами, включая стафилококк.
Роскачество обращает внимание, что ни одна из исследуемых масок не может применяться в "красных зонах" больницы, но для использования в быту с соблюдение остальных мер защиты они подходят.
Ранее доктор Комаровский нашел пользу в ношении маски на морозе.
Фото: pixabay
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