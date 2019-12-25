Учёные выявили в кишечнике человека порядка 140 тысяч новых вирусов

Вирусы не опасны для здоровья человека.

В кишечнике человека ученые обнаружили порядка 140 тысяч новых вирусов, передает издание Science Alert. Исследователи составили каталог вирусов Gut Phage Database. Он создан по результатам анализов более 28 тыс. метагеномов, которые, в свою очередь, были получены при секвенировании кишечного микробиома. У людей из 28 стран были обнаружены образцы микробиома.

Выявленные вирусы относятся к бактериофагам, которые способны поражать бактерии и археи. Отмечается, что они не опасны для жизни и здоровья человека, а напротив, являются важной составляющей экосистемы кишечника. В частности, выявленные вирусы отвечают за транспортировку ДНК от бактерии к бактерии.

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