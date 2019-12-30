Названы самые интересные изобретения 2019 года

Список состоит из десяти пунктов.

Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года. Об этом пишут РИА Новости.

Лидирующую позицию занимает средство для подавления вируса Эбола, которое разработали специалисты Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН и научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". В отличие от существующих аналогов этот препарат обладает низкой токсичностью.

На втором месте оказался катализатор для получения моторного топлива из возобновляемого растительного сырья. Это топливо высокоэкологично, а также обладает улучшенными низкотемпературными свойствами.

В топ-5 самых интересных изобретений попало средство для удаления вызывающих атеросклероз белковых комплексов из крови. Также в пятерке лидеров оказались комплекс для оказания экспресс-помощи людям с высоким риском сердечных проблем и штамм, позволяющий очищать воду от нефти и нефтепродуктов.

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Видео: YouTube / Aperture