На роль Элвиса Пресли в биографическом фильме претендуют два актера

Окончательное решение будет принято в течение двух недель.

В США выбрали двух главных претендентов на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме режиссера База Лурмана. Об этом сообщило издание The Independent.

Главными претендентами стали солист One Direction Гарри Стайлс и американский актер Ансель Элгорт ("Дивергент", "Виноваты звезды"). На прошлой неделе на кастинг также пришла актеры: Майлз Теллер ("Дивергент", "Одержимость"), Остин Батлер ("Однажды в Голливуде), Аарон Тейлор-Джонсон ("Годзилла", "Мстители: Эра Альтрона").

Актера выберут через две недели. На роль Тома Паркера (менеджер Элвиса Пресли) уже утвержден Том Хэнкс.

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