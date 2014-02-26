В новом "Робокопе" герой будет носить оригинальный костюм

В основу ленты ляжет работа сценариста оригинального "Робокопа" Эдварда Ноймайера.

В ремейке "Робокопа" от Нила Бломкампа ("Район №9", "Робот по имени Чаппи") главный герой будет носить оригинальный костюм. Об этом режиссер сообщил в своих социальных сетях, отвечая на вопросы фанатов.

По словам постановщика сценарий нового "Робокопа" почти завершен и напоминает картину Пола Верховена 1987 года. В основу ленты ляжет работа сценариста оригинального "Робокопа" Эдварда Ноймайера. Известно, что фильм проигнорирует события неудачных сиквелов и ремейка с Юэлем Киннаманом 2014 года.

Первый фильм о роботе-полицейском рассказывал историю полицейского, которого жестокого убивают на задании. После этого врачи-экспериментаторы создают из него неуязвимого киборга Робокопа, который в одиночку борется с бандой преступников. В определенный момент, человеческое сознание берет вверх над машиной и Алекс Мерфи начинает искать своих убийц.

Ранее в сети появились первые кадры сериала Netflix по "Ведьмаку".

Видео: ютуб/ history comic