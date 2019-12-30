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Названы преимущества кнопочного телефона перед смартфоном

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Кнопочные телефоны продолжают пользоваться популярностью в странах третьего мира.

Эксперты назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном. Как правило, кнопочные не теряют свою популярность в странах третьего мира, а именно в Азии, Латинской Америке и Африке. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Кроме того, кнопочными телефонами удобно пользоваться пожилым людям и людям с проблемами со зрением. Им значительно проще набрать номер на кнопочном устройстве, нежели на смартфоне. Также эксперты утверждают, что кнопочные телефоны менее вредны для зрения и обладают меньшим излучением, чем смартфоны. Помимо всего прочего, последние больше подвержены атакам хакеров.

Ранее  были названы самые продаваемые смартфоны в мире.

Теги: новые технологии, рекомендации, смартфоны
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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