Названы преимущества кнопочного телефона перед смартфоном

Кнопочные телефоны продолжают пользоваться популярностью в странах третьего мира.

Эксперты назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном. Как правило, кнопочные не теряют свою популярность в странах третьего мира, а именно в Азии, Латинской Америке и Африке. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Кроме того, кнопочными телефонами удобно пользоваться пожилым людям и людям с проблемами со зрением. Им значительно проще набрать номер на кнопочном устройстве, нежели на смартфоне. Также эксперты утверждают, что кнопочные телефоны менее вредны для зрения и обладают меньшим излучением, чем смартфоны. Помимо всего прочего, последние больше подвержены атакам хакеров.

Ранее были названы самые продаваемые смартфоны в мире.