Названы необычные симптомы "омикрон"-штамма коронавируса

Среди таких симптомов значится повышенная потливость.

Специалисты из компании ZOE в Великобритании назвали симптому "омикрон"-штамма коронавируса. Они отметили, что это могут быть "царапины" в горле, а также повышенная потливость. Информация об этом появилась на портале "Инфореактор".

Эксперты подчеркнули, что нет принципиальной разницы между симптомами разных штаммов коронавируса. Чаще всего пациенты жалуются на высокую температуру, потерю обоняния и вкуса, а также кашель.

Однако при "омикроне" пациенты чаще жалуются на головную боль, усталость и ломоту в теле.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отверг вероятность вступления России в НАТО.

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