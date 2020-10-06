Премию получили Рейнхард Генцель и Андреа Гез, а также Роджер Пенроуз.

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике. В 2020 году награду получили немецкий астрофизик Рейнхард Генцель и американский астроном Андреа Гез за открытие супермассивного компактного объекта в центре Галактики. Вторую половину премии от королевской шведской академии наук получил британский математик Роджер Пенроуз. Исследователь занимался изучением черных дыр. Он подтвердил теорию о том, что свойства данных космических объектов подтверждают Общую теорию относительности.

Напомним, что торжественная церемония награждения состоится 10 декабря. В этот день в 1896 году умер изобретатель Альфред Нобель. Из-за пандемии коронавируса мероприятия состоится в онлайн-формате.

Нобелевскую премию по физике за 2019 год присудили за исследования в космологии и открытие экзопланеты.

Видео: YT / The Nobel Prize