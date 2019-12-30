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Наталья Антюх освободила пост председателя комитета по спорту
Сегодня, 20:25
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Наталья Антюх освободила пост председателя комитета по спорту

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За один день, 29 января, стало известно о двух кадровых перестановках в Смольном.

В Смольном назвали имена тех, кто будет временно исполнять обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту и комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга. 

В четверг, 29 января, с должностей освободили Наталью Антюх и Юрия Калабина. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство города. Теперь исполнение их обязанностей временно возложат на Наталию Сафронову и Алексея Яковлева, которые ранее были заместителями. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Александр Беглов сыграл на барабанах на детской площадке

Фото: pixabay.com 

Теги: смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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