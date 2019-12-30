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Александр Беглов сыграл на барабанах на детской площадке
Сегодня, 15:08
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Александр Беглов сыграл на барабанах на детской площадке

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Короткий концерт увидели журналисты и чиновники.

Петербургский градоначальник Александр Беглов удивил журналистов, главу Василеостровского района и депутата ЗакСа музыкальными способностями. Во время объезда острова 29 января Беглов сыграл на барабанах, установленных на детской площадке у школы №4 на Гаванской улице. Короткий концерт губернатора запечатлел телеканал "Санкт-Петербург".

Беглов постучал по барабанам и проверил звучание ханга. После соло на ударных слушатели поблагодарили "музыканта" аплодисментами.

Ранее мы писали, что Беглов приехал с визитом в обновленную гимназию №24 на Васильевском острове.

Фото: pixabay, телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: александр беглов, музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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