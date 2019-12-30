Беглов приехал с визитом в обновленную гимназию №24 на Васильевском острове

Губернатор оценил состояние школы после недавнего ремонта и открытия.

Историческое здание петербургской гимназии №24, считающейся одной из лучших школ страны, отремонтировали в рекордно короткие сроки. Об этом сказал губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Василеостровского района 29 января.

Работы стартовали в апреле минувшего года, а 1 сентября гимназия уже приняла учеников. Кабинеты, спортивный и актовый залы оснастили новым оборудованием, в школе появилась зона коворкинга и панорамная аудитория. К участию в ремонте привлекли инвесторов, дела вел выпускник гимназии и спецпредставитель Президента России в сфере экологии и транспорта Сергей Иванов.

Учреждение на Среднем проспекте, 20, было построено в конце XIX века купцом Елисеевым, здесь же основали рукодельно-хозяйственную школу для женщин. В настоящий момент здание считается объектом культурного наследия

Ранее в Петербурге пообещали отремонтировать одну из старейших школ за 380 млн рублей.

Фото: пресс-служба Смольного