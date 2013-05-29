Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Об этом говорится на официальном сайте Нобелевского комитета.
Карда отметили "за эмпирический вклад в экономику труда", а Ангриста и Имбенса – "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
В комитете отметили, лауреаты 2021 года представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем.
Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях.
из сообщения Нобелевского комитета
Ранее Нобелевскую премию мира присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Лауреаты отмечены за свои заслуги по защите свободы слова и выражения мнений.
Фото: nobelprize.org
Видео: Youtube/Nobel Prize
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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