Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

В этом году ее разделили три специалиста.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Об этом говорится на официальном сайте Нобелевского комитета.

Карда отметили "за эмпирический вклад в экономику труда", а Ангриста и Имбенса – "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

В комитете отметили, лауреаты 2021 года представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем.

Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях. из сообщения Нобелевского комитета

Ранее Нобелевскую премию мира присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Лауреаты отмечены за свои заслуги по защите свободы слова и выражения мнений.

Фото: nobelprize.org

Видео: Youtube/Nobel Prize