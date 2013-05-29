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Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

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В этом году ее разделили три специалиста.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Об этом говорится на официальном сайте Нобелевского комитета.

Карда отметили "за эмпирический вклад в экономику труда", а Ангриста и Имбенса – "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

В комитете отметили, лауреаты 2021 года представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем. 

Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях.

из сообщения Нобелевского комитета

Ранее Нобелевскую премию мира присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Лауреаты отмечены за свои заслуги по защите свободы слова и выражения мнений.

Фото: nobelprize.org

Видео: Youtube/Nobel Prize

 

Теги: гвидо имбенс, джошуа ангрист, дэвид кард, нобелевская премия, нобелевская премия по экономике
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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enidors
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