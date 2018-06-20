Названы города с самым дорогим и дешевым вторичным жильем

Эксперты рассматривали города с численностью населения более 200 тысяч человек.

Рост средней цены квадратного метра на вторичном рынке зафиксирован во всех крупный городах России. Об этом сообщает агентство недвижимости ЦИАН.

Эксперты рассматривали города с численностью населения более 200 тысяч человек. Они пришли к выводу, что в среднем жилье подорожало на 8% за год. В Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области средняя цена выросла на 9%: с 112,8 до 122,8 тысяч рублей за метр. В 17-ти из 64-х городов темпы прироста стоимости превысили 10%.

Ранее сообщалось, что Госжилинспекция назвала лучшие районы Санкт - Петербурга.