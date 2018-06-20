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alexandra08
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Госжилинспекция назвала лучшие районы Санкт - Петербурга

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За февраль и март в инспекцию поступило 10010 обращений.

Госжилинспекция Петербурга опубликовала рейтинг районов. Он рассчитывался по девяти показателям, учитывающим эффективность работы администраций районов с гражданами.



За февраль и март в инспекцию поступило 10010 обращений. По вопросам платы за жилье было получено 2781 обращение, 2555 обращений - за неудовлетворительное санитарное содержание многоквартирных домов и территорий, а 1716 обращений - за нарушение правил управления домами.


Лучшими в рейтинге стали Фрунзенский, Кронштадский, Колпинский и Петродворцовый районы.

Видео: Piter.TV

Теги: госжилинспекция, кронштадский район, районы спб, фрунзенский район
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости СПб,

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