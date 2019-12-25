Названы даты Всероссийской переписи населения

Она пройдет с 1 по 31 октября текущего года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Сроки переписи были утверждены правительством страны. Сообщается, что для отдаленных и труднодоступных территорий РФ сроки мероприятия будут несколько другими - с 1 июля по 20 декабря текущего года.

Также отмечается, что в этом году состоится первая цифровая перепись населения жителей РФ. Это можно будет осуществить посредством портала государственных услуг. Также появится возможность пройти перепись на одном из участков, где участникам будут выданы электронные устройства со специальным ПО.

Предварительные итоги мероприятия станут доступны уже к концу 2021 году, а окончательные - к концу следующего года.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что перепись населения позволит собрать данные для планирования развития государства.

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