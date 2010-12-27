Названа сумма, которую США готовы заплатить за Гренландию

Площадь острова составляет 2 млн км².

Президент США Дональд Трамп готов заплитить Королевству Дания $600 млн в год за бессрочное владение Гренландией. Об этом сообщает Gazeta.SPB, ссылаясь на газету The Washington Post. Отмечается, то размер выплат сформирован с учетом ежегодных трат Дании на содержание острова, общая площадь которого составляет 2 млн км², а плотность населения более 50 тысяч человек.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Трамп спрашивал у советников, могут ли США купить Гренландию. Власти острова в ответ на это заявили, что готовы к сотрудничеству, но "не продаются". Позднее интерес главы государства подтвердил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Эксперты считают, что Вашингтон приобретя Гренландию хочет увеличить военное присутствие в Арктике.

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