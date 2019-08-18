США хочет купить Гренландию

О планах главы государства рассказал приближенный к нему чиновник.

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант приобретения Гренландии, которая в данный момент входит в состав Королевства Дания. Об этом Fox News заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Я не хочу сейчас выступать с прогнозами. Я просто отмечаю, что президент, который кое-что понимает в приобретении недвижимости, хочет ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии",

- сказал Кадлоу.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп спрашивал у советников, могут ли США купить Гренландию. Власти острова в ответ на это заявили, что готовы к сотрудничеству, но "не продаются".

Видео: YouTube/Busco Laver