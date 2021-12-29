Названа причина потери обоняния при COVID-19

Все дело в мутациях в генах UGT2A1 и UGT2A2.

Ученые из США определили, что мутации в генах UGT2A1 и UGT2A2 связаны с потерей обоняния при заражении коронавирусом. Эти гены контролируют активность обонятельных рецепторов. Статья была опубликована в журнале Nature Genetics.

Отмечается, что человек теряет обоняние на четвертый день заражения коронавирусом, частично теряется и вкус. Симптомы эти возникают у 33-68% пациентов. Причем от тяжести заболевания это не зависит.

Всего исследователи изучили данные 70 тыс. добровольцев, переболевших коронавирусом. Они прошли генетическое исследование. Порядка 50 тыс. человек жаловались на потерю обоняния и вкуса. Оказалось, что это произошло из-за мутации в одном из участков генома 14-й хромосомы человека. Речь идет про гены UGT2A1 и UGT2A2.

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