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В Саудовской Аравии археологи нашли погребальные аллеи и древние гробницы
Сегодня, 10:01
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В Саудовской Аравии археологи нашли погребальные аллеи и древние гробницы

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Возраст сооружений составляет около 4,5 тыс. лет.

Ученые из Гуманитарной школы Университета Западной Австралии обнаружили погребальные аллеи и древние гробницы в Саудовской Аравии. Возраст сооружений составляет порядка 4,5 тыс. лет. Статья была опубликована в журнале The Holocene.

Погребальные аллеи представляют собой длинные коридоры, которые соединяют оазисы и пастбища. Они окаймлялись тысячами погребальных памятников. Отмечается, в свое время погребальные аллеи были основными сетями дорог.

Они показывают, что население, жившее на Аравийском полуострове 4500 лет назад, было гораздо более социально и экономически связано друг с другом, чем мы думали ранее, — сообщили ученые.

Ученым удалось обнаружить 160 тыс. квадратных метров дороги, а также 17 тыс. гробниц.

Ранее мы писали, что коронавирус способен нанести вред мозгу сильнее, чем болезнь Альцгеймера. 

Фото: pixabay 

Теги: гробницы, погребальные аллеи
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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