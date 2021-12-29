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Коронавирус способен нанести вред мозгу сильнее, чем болезнь Альцгеймера
Сегодня, 9:51
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Коронавирус способен нанести вред мозгу сильнее, чем болезнь Альцгеймера

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Наибольшему риску подвержены люди, которые коронавирус переносят в тяжелой форме.

Ученые из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера провели исследование и пришли к выводу, что коронавирус способен нанести вред мозгу человека сильнее, чем болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что наибольшему риску подвержены люди, которые коронавирус переносят в тяжелой форме. У таких пациентов достаточно долгое время могут сохранятся симптомы расстройства памяти и психических функций.

Наблюдали ученые за пожилыми людьми с поражением мозга, у которых не выялено было снижения когнитивных функций или деменции до госпитализации из-за коронавируса. Выяснилось, что через некоторое время значительно выше стали семь маркеров повреждения головного мозга. Это больше, чем у людей без коронавируса, но страдающих от болезни Альцгеймера.

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус постепенно становится эндемичным. 

Фото: pixabay 

Теги: болезнь альцгеймера, пандемия коронавируса, повреждение клеток мозга
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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