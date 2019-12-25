Рассматривается несколько версий трагедии.

Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук. В интервью "РИА Новостям" источник в экстренных службах объяснил, что рассматривается приоритетной предположение о том, что именно человеческий фактора стал причиной трагедии. Истребитель потерпел катастрофу 18 августа при выполнении планового полета в Астраханской области. Воздушное средство упало на территории полигона, в безлюдном месте. Летчик погиб при крушении.

Характер аварии показывает, что пилот самолета в силу каких-то сопутствующих обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землей в управляемом полете. источник агентства

Информацию о возможном характере аварии МиГ-29 подтвердил еще один источник. Он напомнил, что полет проводился в темное время суток. По словам специалиста, на данный момент рано делать окончательные выводы о причинах трагедии. Основную версию крушения назовет официальная комиссия по итогам своей работы.

В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из упавшего самолета.

Фото: Минобороны России