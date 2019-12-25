Названа новая польза кофе в борьбе с раком

Ученые изучили данные людей, которые регулярно употребляли напиток и тех, кто него не пил.

Названа новая польза кофе в борьбе с онкологией. Об этом сообщили ученые из Института рака Даны-Фарбера в публикации для JAMA Oncology. Эксперты установили, что употребление нескольких чашек продукта в день увеличивает выживаемость пациентов с колоректальным раком, а также снижает риск обострения заболевания.

Исследователи проверили данные 1171 пациентов, который находились на лечении метастатического рака толстой и прямой кишки. Те, кто рассказал о ежедневном употреблении кофе, прожили дольше и смогли отсрочить себе время обострения заболевания. Желательным количество кофе в день являлось четыре чашки. При этом эффект сохранялся даже для напитка, который не содержал кофеин в составе.

Ученые полагают, что кофе может содержать противовоспалительные вещества и антиоксиданты, которые обладают активностью против запущенного рака.

Этот напиток по утрам очищает кровь от холестерина и сахара.