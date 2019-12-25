Этот напиток по утрам очищает кровь от холестерина и сахара

Такой напиток с утра будет особенно полезен тем, кто страдает от хронической усталости.

Одним из самых популярных напитков на планете, с которого начинается день, считается кофе. Как и чай, он ценится не только за вкус и аромат, но и за полезные свойства. Однако, как сообщило издание Food.news, более полезным утренним напитком считается чай йерба мате.

Этот чай готовят из сушеных листьев и веток Ilex paraguariensis – растения, произрастающего в Южной Америке. Традиционно его пьют с помощью металлической соломинки с фильтром на конце. В нем содержится множеством полезных для здоровья витаминов и антиоксидантов, в числе которых B1, B3, B5, B6, C, а также кальций, магний, железо и калий.

Такой напиток с утра будет особенно полезен тем, кто страдает от хронической усталости. Также йерба мате улучшает умственную функцию, поддерживает здоровье сердца, контролирует уровень сахара в крови. Также исследователи доказали, что мате снижает вредный холестерин.

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