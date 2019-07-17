Немецкие ученые назвали самую сексуальную группу крови

В эксперименте приняли участие три тысячи добровольцев с разными группами крови.

Немецкие ученые назвали группу крови, присущую наиболее сексуальным людям. Самыми привлекательными для противоположного пола оказались добровольцы с первой группой.

В исследовании приняли участие три тысячи людей с разными группами крови. Ученые изучили кровь добровольцев, а также провели опросы на привлекательность и сексуальные предпочтения испытуемых.

Оказалось, что люди с первой группой обладают наиболее сексуальной внешностью и обаянием в глазах окружающих. Меньше всего понравились добровольцы со второй группой. У людей с третьей обнаружили повышенную нежность и чувственность. Среди участников с четвертой группой чаще всего встречались романтики, которые любят стандартные ухаживания и ласки.

Интересно, что группа крови также может рассказать о характере человека. Так, люди с первой классифицируются, как "охотники". Они обладают целеустремленностью, железной выдержкой и силой воли.

Носители второй группы относятся к классу "хозяин". Они трудолюбивые, усердные, аккуратные, умеют ждать и приспосабливаться.

Люди с третьей группой крови — "странники". Они отлично могут приспосабливаться к любым изменениям и не умеют мириться с неудачами.

Обладатели четвертой группы — это "люди-философы". Они способны завоевать внимание большой аудитории, организовывать мероприятия, занимать лидерские позиции.

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Видео: YouTube / Durex Russia