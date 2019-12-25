Медики советуют заменить печенье и чипсы на миндаль.

Назван спасающий от болезней сердца продукт. Об этом рассказали исследователи из научного журнала European Journal of Nutrition и American Journal of Clinical Nutrition. Авторы публикации из Королевского колледжа Лондона выяснили, что популярные закуски (печенье и чипсы) с пользой для здоровья можно заменить на миндаль.

Специалисты рассказали, что миндаль улучшает функции эндотелия (внутренней поверхности кровеносных сосудов). Он позитивно влияет на снижение уровня холестерина. Это "спасает" организм от проблем в сердечно-сосудистой системе. Люди, которые употребляют миндаль, витамин С и клетчатку имеют меньшую окружность талии, чем у любителей трансжиров, углеводов и натрия. У первой группы талия в среднем меньше на 2,1 см, а индекс массы тела - на 8 кг на один квадратный метр.

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