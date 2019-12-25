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Назван самый полезный для здоровья сердца продукт
Сегодня, 10:02
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lesjasap

Назван самый полезный для здоровья сердца продукт

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В Гарварде назвали самый полезный орех для работы сердечно-сосудистой системы.

Назван самый полезный для здоровья сердца продукт. Об этом заявила доктор медицинских наук в гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре журналистам из Lavanguardia. По мнению эксперта, грецкий орех можно считать самым полезным продуктом для сохранения здоровья сердечной мышцы. В отличие от других орехов, именно в грецком содержится наибольшее количество альфа-линоленовой кислоты.

Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля

прокомментировала Марта Гуаш Ферре

Эксперт напомнила о том, что грецкие орехи обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы и орехи.

Теги: грецкий орех, здоровье, орехи
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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