В Гарварде назвали самый полезный орех для работы сердечно-сосудистой системы.

Назван самый полезный для здоровья сердца продукт. Об этом заявила доктор медицинских наук в гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре журналистам из Lavanguardia. По мнению эксперта, грецкий орех можно считать самым полезным продуктом для сохранения здоровья сердечной мышцы. В отличие от других орехов, именно в грецком содержится наибольшее количество альфа-линоленовой кислоты.

Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля прокомментировала Марта Гуаш Ферре

Эксперт напомнила о том, что грецкие орехи обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы и орехи.