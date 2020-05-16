В МЧС отмечают, что COVID-19 передаётся не только воздушно-капельным путём, но и через предметы.

В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы и орехи. Причина в том, что до упаковок данных продуктов раньше могли дотрагиваться другие люди. Об этом сказано в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Повышенной опасностью из-за потенциальной передачи вирусов отличается употребление снеков, а также пищи из одной посуды с другими людьми.

В МЧС отмечают, что COVID-19 передаётся не только воздушно-капельным путём, но и через предметы. Поэтому следует избегать прикосновений к чему-либо в общественных местах. Специалисты советуют регулярно использовать антисептики и одноразовые салфетки.

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Видео: YouTube / DW News