Эксперт посоветовал, что есть на завтрак.

Назван простой продукт, помогающий похудеть. Об этом а интервью для испанской газеты La Vanguardia рассказал местный диетолог по имени Айтор Санчес. Он отметил важность употребления яиц для избавления от лишнего веса. Специалист объяснил, что у яиц нет жиросжагающий свойств, однако этот продукт следует включить в диету из-за низких показателей избыточного веса и ожирения. В яйцах содержится белок, что позволяет организму надолго насытиться.

Таким образом снижается общее потребление калорий Айтор Санчес, диетолог

Эксперт рекомендовал употреблять яйца на завтрак, чтобы дать организму "зарядку", включающую необходимые питательные вещества.

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