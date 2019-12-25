Назван актер на роль Визериса Таргариена в приквеле "Игры престолов"

Премьера проекта запланирована на 2022 год.

Назван актер, который сыграет короля Визериса Таргариена в приквеле "Игры престолов". Эта роль досталась британскому актеру Пэдди Консидайну. Об этом сообщает издание Deadline.

Речь идет не о брате Дейенерис, который появлялся в оригинальном сериале. Действие приквела будет разворачиваться за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов". Тогда лорды Вестероса избрали Визериса королем, и он унаследовал трон от старого Джейхейриса Таргариена.

По сюжету Визерис – мягкий и добрый человек. Он хочет не посрамить наследие деда. Однако хорошие люди не всегда становятся хорошими королями.

Проект получил название "Дом дракона". Его шоураннером выступил Райан Кондал, а режиссером ряда эпизодов стал Мигель Сапочник. Премьера запланирована на 2022 год.

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Фото: Википедия