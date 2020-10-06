Фильм "Бэтмен" не выйдет в 2021 году

Премьеру перенесли на 4 марта 2022 года.

Выход фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза, запланированный на 1 октября 2021 года, перенесли на более позднее время. Новой датой премьеры назначили 4 марта 2022 года. Об этом пишет издание Deadline.

Как оказалось, выход "Бэтмена" решили перенести, чтобы фильм не столкнулся в прокате с "Дюной" Дени Вильнева. Также перенесли премьеры еще нескольких картин. Так, "Матрица-4" выйдет на несколько месяцев раньше – вместо 1 апреля 2022 года фильм появится в прокате 22 декабря 2021 года. "Флэша" увидят на большом экране в июле, а не в ноябре 2022 года. "Шазам! Ярость богов" покажут зрителям летом 2023 года, а не осенью 2022 года.

Картины "Черный Адам" и "Minecraft" временно убрали из графика. Даты их выхода пока не называются.

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Видео: YouTube / Warner Bros.