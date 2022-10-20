Назаренко: утвержден стандарт шоколада на пространстве ЕАЭС

Шоколад по новому стандарту должен содержать от 35% сухого остатка какао.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила стандарт шоколада на пространстве ЕАЭС. Об этом сообщил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.

По его словам, шоколад по новому стандарту должен содержать от 35% сухого остатка какао, в том числе 18% и более масла какао. Министр подчеркнул, что споры на тему шоколада продолжаются несколько десятилетий. Он отметил, что в каждой стране под шоколадом понимают свою продукцию.

Есть 35% – называйте шоколад. Если 25% – шоколадное изделие. Если ниже – пожалуйста, называйте это кондитерским изделием, каким угодно названием, но не шоколад. Виктор Назаренко, министр по техническому регулированию ЕЭК

Ранее мы сообщали, что белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алешка".

Видео: Sputnik Армения