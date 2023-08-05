Наводнение в Словении может стать крупнейшей природной катастрофой в истории страны

Река Сава вышла из берегов.

Наводнение в Словении может причини ть европейской стране, вероятно,самый сильный ущерб за современный период истории. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Роберт Голоб. Слова местного чиновника приводят журналисты из Агентства печати. В СМИ уточнили, что вода прибывает из-за проливных ливней. Глава министерства по обороны Марьян Шарец выразил намерение принять помощь из-за границы для борьбы со стихийным бедствием.

Известно, что в течение 5 августа в столице пройдут внеочередные заседания правительства страны и Совета национальной безопасности Словении, организованные в расширенном составе. По результатам мероприятия будет подготовлено предложение о внесении поправки в закон по ликвидации последствий чрезвычайных природных ситуаций. Государственное собрание рассмотрит внесенную поправку 8 или 9 числа, насмотря на то, что у политиков уже начались парламентские каникулы.

Напомним, что Агентство по охране окружающей среды Республики Словения с 4 августа объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны. Днем 5 августа стало известно о том, что река Сава, протекающая на севере Любляны, вышла из берегов из-за проливных дождей.

Ливни подтопили почти сто участков в селе в Приморье.

Фото и видео: Telegram / ТАСС