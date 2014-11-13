Ливни подтопили почти сто участков в селе в Приморье

Специалисты рассказали о погодных условиях в регионе.

Ливни подтопили почти 100 участков, расположенных на территории села Зимники в Приморском крае. Соответствующее заявление сделали представители администрации российского региона. Известно, что в настоящее время из жилых здания вода ушла.

Из жилых домов в селе Зимники вода ушла полностью, участки 100 подворий остаются подтопленными, но вода спадает. сообщение администрации

Напомним, что штормовое предупреждение объявили в Приморье на 2-4 августа. По информации от местных синоптиков, в ночь на пятницу 4 августа дожди фиксировались в различных частях субъекта страны. Особенно обильные осадки наблюдались на севере края. В министерстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям рассказали, что погодные условия затруднили транспортное движение по Красноармейскому и Дальнереченскму районах, а также в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков выпало на территории Красноармейского района. Там показатель составил 94 миллиметра. в населенном пункте Зимники сейчас дежурят спасатели и ДПС.

В Приморье обрушился автомобильный мост.

Фото и видео: Telegram / Правительство Приморского края, Комемяко | Официально