В результате инцидента никто не пострадал.

В Приморье обрушился автомобильный мост, когда по нему ехала машина. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел ночью 4 августа в районе села Иннокентьевка. На шестом километре автомобильной дороги "Подъезд к с. Иннокентьевка" обрушилось полотно моста. В этот момент по нему двигался автомобиль Nissan Note, который вместе с водителем и пассажиром упал в место разлома.

В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура Приморского края сообщила, что движение машин по этому участку дороги нет. Ведутся работы по организации временного объезда.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Украины угрожает продолжить атаки на Крымский мост.

Видео: Telegram / Прокуратура Приморского края