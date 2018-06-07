Петербург оказался в тройке лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов РФ

Город примечателен высококвалифицированными кадрами области науки и развитием многих специальностей.

Северная столица вошла в топ-3 рейтинга по научному развитию регионов РФ. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Новости.

Отметим, что при оценке регионов внимание уделялось разработке инноваций, развитию научной сферы и применению передовых технологий, за счёт которых повышается уровень жизни. Так, в Петербурге расположено много научно-исследовательских институтов. Кроме того, регион примечателен высококвалифицированными кадрами области науки и развитием многих специальностей. На первом месте топа расположилась Москва, а в первой десятке оказались Нижегородская, Московская, Самарская, Тюменская области, Пермский край, Ульяновская и Свердловская области, а также Республика Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ.

Аналитики добавили, что после введения антироссийских санкций началось активное развитие инноваций в государстве. Доля инновационных товаров и услуг, которые предлагаются гражданам РФ, увеличилась на 0,1 п. п. и составила 5,1%.

Ранее стали известны районы Петербурга с самым чистым воздухом.

Фото: Piter.TV