Стали известны районы Петербурга с самым чистым воздухом

До конца 2025 года Смольный намерен полностью модернизировать систему мониторинга атмосферного воздуха.

Комитет по природопользованию Северной столицы составил рейтинг районов города с наиболее чистым воздухом. Как сообщила пресс-служба ведомства, в лидерах оказались Петроградский, Калининский и Центральный районы.

Глава комитета Александр Герман, отметил, что в перечисленных районах преобладают ветра западных и северо-западных направлений, которые и способствуют уничтожению вредных выбросов. Также свою роль играют протяжённые и прямые улицы, на которых не так просто скопиться загрязняющим веществам.

Руководитель добавил, что экологическая ситуация в Петербурге стабилизируется в течение последних 30-ти лет. Этому способствует отдаление промышленных предприятий из центра на окраины, а также развитие современных экологичных технологий и электротранспорта. До конца 2025 года Смольный намерен полностью модернизировать систему мониторинга атмосферного воздуха: для этого число автоматических станций в городе увеличат до 30-ти штук.

Ранее мы сообщили о том, что штат работников для зимней уборки Петербурга укомплектован на 70%.

Фото: Piter.TV