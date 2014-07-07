Штат работников для зимней уборки Петербурга укомплектован на 70%

Контракты заключены с надёжными подрядчиками, а дворникам в качестве мотивации подняли зарплаты.

Штат специалистов, которые будут заниматься уборкой дорог Петербурга зимой, заполнен на 70%. Об этом заявил спикер ЗакСа Северной столицы Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам главы парламента, горожане часто остаются недовольны качеством уборки снега: как правило, проблемы возникают из-за недобросовестных подрядчиков. Так, компания могла, к примеру, взять 3 района, но направить от своего имени лишь одну бригаду рабочих. В результате специалистов просто перевозили из одного района с другой, и они не справлялись с порученным им объёмом работы.

На этот раз ситуация изменилась: Бельский отметил, что контракты заключены с надёжными подрядчиками, а дворникам в качестве мотивации подняли зарплаты. Теперь их средний заработок составляет 60 тыс. рублей. Кроме того, на улице для специалистов выставят специальные вагончики с горячим чаем.

Как резюмировал спикер ЗакСа, окончательно состав работников ручного труда будет укомплектован к началу зимы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге направят 135 млн рублей на вывоз снега из семи районов.

Фото: Piter.TV