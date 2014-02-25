National Interest: термобарическое оружие России нужно снимать в фильмах ужасов

Американский журналист признал тяжелые российские огнеметы самыми смертоносными в мире.

Американское издание The National Interest признало российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" одной из самых смертоносных в мире. Об этом пишет "Российская газета".

Материал о российском оружии в NI озаглавлен "Одна Страшная фотография: термобарическое оружие России должно быть в фильме ужасов". Сама публикация рассказывает о тяжелых огнеметах "Буратино", "Солнцепек" и "Тосочка".

Автор статьи Марк Эпископос считает, что главным преимуществом "Буратино" являются объемно-детонирующие боеприпасы. С помощью них распыляется всепроникающее вещество, которое вскоре детонирует, образуя огненное облако. Журналист отметил, что боевая мощь таких боеприпасов вдвое больше обычных.

На смену "Буратино" в 2001 году пришла более продвинутая ТОС-1А ("Солнцепек"), которая увеличила дальность полета снарядов до шести тысяч метров. из статьи NI

Автор публикации отметил, что аналогов данного оружия в мире нет, поэтому военные некоторых государств выразили интерес к нему. Так "Солнцепек" был использован в боевых действиях против террористов в Сирии и Ираке.

Эпископос отметил, что еще одна модификация ТОС-2 "Тосочка" была впервые замечена во время российских учений "Кавказ-2020". В настоящее время данное оружие проходит испытания. Сообщается, что у "Тосочки" будет увеличена дальность стрельбы, а также будут внедрены автоматические протоколы наведения.

Ранее NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО.

Фото: Минобороны РФ

