National Interest: Москва сделала серьезное предупреждение Киеву по Донбассу

По мнению журналистов издания, пока что страны не решаются на какие-либо решительные действия.

Журналисты американского издания The National Interest заявили, что Москва сделала Киеву серьёзное "предупреждение" по поводу Донбасса.

По мнению обозревателей, об этом говорят действия РФ вблизи российско-украинской границы. А именно нахождение нам вооруженных сил страны после передислокации. По данным издания, на границе Украины и Крыма расположено около 150 тысяч военнослужащих российской армии.

Журналисты NI заявляют, что перемещение на приграничные территории войск началось еще в конце зимы. Но пока остается загадкой, какая конкретная цель всего этого. Эксперты считают, что в настоящее время не возникало никаких политических или военных предпосылок, за исключением опасений Москвы, что Киев начнет наступление в Донбассе.

Также обозреватели считают нынешнюю ситуацию между странами неустойчивой, потому как Украина и Россия не готовы совершать какие-либо действия.

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