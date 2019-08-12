Видео: сотни крабов атаковали Флориду

Как рассказали жители города Стюарт, крабов последнее время часто видят на частных территориях и даже прямо на крыльце дома.

Местные жители штата Флорида сняли на видео настоящее нашествие крабов. Сотни ракообразных ползут по дороге и тротуарам в сторону океана. Когда крабы заметили приближающихся людей, начали скрываться в кустах.

Как рассказали жители города Стюарт, крабов последнее время часто видят на частных территориях и даже прямо на крыльце дома.

По словам специалистов, у ракообразных идет сезон миграции. Обычно, этот сезон длится до декабря, но самый пик приходится на октябрь-ноябрь.

Ранее во Флориде огромный аллигатор съел питбуля на глазах у хозяйки.

Видео: InstagramS"Videos, Youtube