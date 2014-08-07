Насекомые забрались в сундук и съели полмиллиона рублей

Деньги житель Индии хранил, чтобы построить дом.

Насекомые забрались в железный сундук и съели полмиллиона рублей. Об этом сообщили журналисты индийского издания Newsflare. По данным СМИ, инцидент произошел в городе Майлаварам штата Андхра-Прадеш. Термиты залезли в дом и уничтожили 500 тысяч рупий (510,2 тысяч рублей), которые владелец отложил на строительство дома. Пострадавшим стал 52-летний местный житель по имени Биджили Джамалайа.

Мужчина нашел термитов в тот момент, когда ему потребовались средства. В пачках банкнот насекомые прогрызли дыры. В результате деньги стали непригодными для использования. В прессе уточняется, что индиец, а также его родственники не имеют счета в банке, поэтому пользуются только наличными.

В настоящее время пострадавший обратился в полицию.

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Видео: Newsflare