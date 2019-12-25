Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 62

Пропавшими без вести остаются 142 человека.

Число погибших при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд выросло до 62. Об этом рассказали представители местных правоохранительных органов по округу Чамоли, в котором зафиксировано ЧП. В полиции напомнили, что сход ледника 7 февраля привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга. В результате поток смыл гидроэлектростанцию, а также повредил строящийся объект на новой гидроэлектростанции от компании в Таповане на реке Дхаулиганга.

Спасатели... обнаружили 62 тела и 28 частей. Из них 34 тела были опознаны сообщение полиции Индии

В настоящее время пропавшими без вести числятся еще 142 человека. Спасатели продолжают поиски людей. Известно, что многие рабочие пропали во время нахождения в техническом тоннеле во время наводнения. В этот момент на объекте находилось 30-35 человек. Также группы экстренного реагирования обследуют территорию вдоль рек. К мероприятиям привлекаются военные, сотрудники индо-тибетской полиции.

СМИ: спасатели начали бурить тоннель для поиска пропавших при сходе ледника в Индии.

Фото: Twitter/Uttarakhand Police